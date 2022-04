Grande successo per la due giorni di eventi al Gelsomino, con gli spettacoli rispettivamente di Gianfranco Gallo e Rosa Chiodo insieme a Peppino di Capri

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Grande successo per la due giorni di spettacolo al Teatro Gelsomino di Afragola per la rassegna Partenope con la direzione artistica di Gianfranco Gallo.

Con il sostegno finanziario della Camera di Commercio di Napoli “SI Impresa” Gabbianella club ha messo in scena, presso il Teatro Gelsomino di Afragola, due spettacoli meravigliosi, gratuitamente.

La Gabbianella club, società che gestisce il teatro Gelsomino, il teatro MAV di Ercolano ed impegnata in tante attività culturali, è stata, infatti, assegnataria di un contributo fornito della Camera di Commercio a sostegno dell’esercizio teatrale per la valorizzazione della cultura napoletana.

Una sinergia vincente che ha reso possibile la realizzazione del progetto presentato all’ente, denominato “Partenope”, con a capo nella direzione artistica, Gianfranco Gallo.

Il tutto ha permesso la creazione di un calendario eventi a cui si può assistere gratuitamente presso il teatro Gelsomino.

Il 20 è stata la volta di “Serata con Gianfranco Gallo”.

Un godibilissimo spettacolo in cui Gianfranco Gallo, accompagnato dal chitarrista solista Antonio Maiello top nella musica italiana, collaboratore di Alex Britti, Gragnaniello, Bennato e tanti altri nomi prestigiosi, ha messo in mostra tutta la sua bravura di interprete e di autore in un One Man show attualissimo.

Un viaggia da “Io te vurria Vasà” di Vincenzo Russo a “Clandestino “ di Manu Chao passando per Pino Daniele fino a brani suoi originali. Il tutto durante un percorso delineato dai suoi testi recitati e letti.

Il 21 aprile applausi per Rosa Chiodo, artista e cantante afragolese che sta mietendo successi in tutta Italia.

C’era grande attesa per la special guest rimasta segreta fino alla serata del 21. Ad impreziosire lo spettacolo il grande ed unico Peppino di Capri.

“Siamo orgogliosi di questa serie di eventi messi in scena. Da “Febbre per il commissario Ricciardi”, e poi con “L’ultima notte del principe di San Severo” fino a queste ultime due serate è stato un crescendo di emozioni e applausi. Non potevamo sperare in un esito migliore. E non è finita qui.”, dichiara Gianluigi Osteri manager della Gabbianella Club, che aggiunge:

“Grazie alla Camera di Commercio di Napoli, e al suo presidente Ciro Fiola, il teatro Gelsomino è tornato torna alla ribalta con eventi gratuiti dedicati a chi ama l’arte e la cultura.

Si tratta di una occasione unica e da non perdere, che conferma quanto importante sia la collaborazione tra diversi players, che hanno come unica mission la valorizzazione della cultura napoletana soprattutto nei territori di provincia e di periferia dove a volte il bello fatica a realizzarsi”.

In programma il 28 aprile lo spettacolo “Pulcinella senza maschera” e il 30 aprile in scena la grande Rosaria De Cicco con “ I giorni dell’abbandono” di Elena Ferrante.

