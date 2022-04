“Nucleo Studio” compie un anno e lancia campagna e Open Day per ambiente e società migliore

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’agenzia di comunicazione ed eventi ad impatto zero festeggia in modo sostenibile e aprendo le sue porte alla cittadinanza.

Open Day venerdì 22 aprile 2022 dalle ore dalle 15:00 alle 21:00 presso la sede sita in via Salvatore Piscopo, 46 a Casoria (Na), data in cui sarà pubblicato il podcast: Eco-logico, il manuale segreto per superpoteri green

Nucleo Studio agenzia di comunicazione ed eventi ad impatto zero compie un anno, e per festeggiare lancia una campagna di sensibilizzazione incentrata su tutela ambientale e innovazione sociale, oltre all’organizzazione di un Open Day aperto alla cittadinanza che si terrà venerdì 22 aprile 2022 dalle ore dalle 15:00 alle 21:00 presso la sede sita in via Salvatore Piscopo, 46 a Casoria (Na).

La campagna di comunicazione tesa a sensibilizzare le persone su temi ambientali e sociali è incentrata sulla parola chiave: “Piantala!”, ed è attiva sia sui canali social dell’agenzia che in modalità off-line

Fulcro della campagna e soprattutto della giornata di accoglienza che propone l’impresa è un regalo per tutti coloro che sceglieranno di aderire all’iniziativa: una matita che si pianta, un oggetto presente nel nostro quotidiano ma che si rigenera e si trasforma, come la Terra, se impariamo a prenderci cura di lei.

L’Open Day di Nucleo Studio prevede l’esposizione di lavori curati dall’agenzia, la proiezione di un video in loop riguardante le attività svolte durante l’anno, la possibilità di ascoltare i podcast prodotti all’interno di una postazione creata ad hoc e, pezzo forte della giornata: “un angolo virtuale” in cui sarà possibile provare l’esperienza della realtà virtuale.

Ad allietare l’evento, catering e sottofondo musicale di qualità.

Il giorno del compleanno, che coincide con la giornata mondiale della terra, sarà pubblicato su tutte le principali piattaforme di ascolto il podcast: Eco-logico, il manuale segreto per superpoteri green.

Un contenuto editoriale scritto da Renata Maria Perongini, autrice e producer.

Nucleo Studio, un anno vissuto sostenibilmente

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta durante la giornata mondiale della Terra 2021, in piena pandemia, Nucleo Studio è stata protagonista di innumerevoli progetti legati a tematiche ambientali e sociali, essendo un’impresa che non si limita ad offrire servizi legati al digital marketing e all’organizzazione e realizzazione di eventi.

Un progetto legato alla promozione del Green Lifestyle: Lettere dal futuro – i suoni perduti, podcast lanciato poco prima dell’inizio dell’estate 2021 assieme ad un gruppo di giovani imprese, e due campagne di comunicazione sociale: Hikaya: 4 donne dall’Afghanistan, podcast concepito per sensibilizzare e favorire la raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Pangea Onlus per sostenere le donne afghane vittime di violenza e Sea Charity, iniziativa benefica per sostenere la Fondazione Santobono Pausillipon, sono stati il fiore all’occhiello delle attività portate avanti durante i primi 12 mesi di vita.

Quest’ultime iniziative sono state curate da Nucleo Media Studio, branca dell’impresa che si occupa di produzioni audio legate a contenuti editoriali incentrati anche sulla sensibilizzazione di tematiche socio-culturali.

Un’impresa innovativa composta da un team poliedrico, aperto al mondo e pronto ad accogliere nuove idee, e a creare rapporti di partnership strategici con persone, altre agenzie e non solo.

