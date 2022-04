Cesare, la vera pinsa romana protagonista al Marca

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Pinsa Cesare protagonista al Marca. Il marchio in ascesa sul mercato della pinsa romana sarà presente al prestigioso salone bolognese “Marca by BolognaFiere 2022” in programma il 12 e il 13 aprile 2022 al quartiere fieristico di Bologna.

Pinsa Cesare è fra i 900 espositori della diciottesima edizione. Numeri che confermano la grande potenzialità espositiva della manifestazione, evento che occupa ben cinque padiglioni oltre al Centro Servizi.

Padiglione 28, stand C/7, queste le coordinate per raggiungere la zona dedicata al mondo di questo prodotto e conoscere quanti ci lavorano quotidianamente per portarla sulle tavole degli italiani. A raccontare Pinsa Cesare ci sarà l’amministratrice Ivi Stafa e il responsabile delle vendite Giuseppe Di Bernardo: “Questa è l’occasione giusta per conoscere da vicino il nostro mondo. Le sue caratteristiche rendono Pinsa Cesare un prodotto unico e completamente diverso dalle altre”.

Pinsa Cesare, protagonista al Marca: un brand della Triticum Food

Pinsa Cesare è un marchio della Triticum Food, un’azienda nata dalla lunga collaborazione di fornai artigiani, ricercatori ed esperti del settore alimentare.

Lavorazione completamente manuale utile a conferirle la tipica forma irregolare di un prodotto artigianale. La morbidezza interna protetta da una delicata e piacevole croccantezza esterna. Caratteristica inalterata anche se consumata fredda o riscaldata.

“L’uso esclusivo di materie prime naturali, senza l’impiego di Ogm e additivi chimici e la bassa presenza di grassi e calorie la rendono l’alimento ideale per tutta la famiglia” conclude Di Bernardo.

Marca by BolognaFiere è suddivisa in main sections: Food, Non-food, Marca Tech (Packaging) e Marca Fresh.

Il 13 aprile l’appuntamento imperdibile con la Pinsa Nerano e il Provolone del Monaco Dop

Un evento nell’evento. La giornata di mercoledì 13 aprile sarà dedicata alla presentazione di una farcitura davvero innovativa per questo prodotto: arriva la Pinsa Cesare Nerano. Un topping realizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che mette a disposizione l’ingrediente fondamentale da aggiungere alle zucchine.

A dare man forte agli organizzatori sarà presente il direttore scientifico del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop Vincenzo Peretti.



