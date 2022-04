Mimmo Dany parla del suo nuovo disco su RTC Targato Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Mimmo Dany intervistato su RTC Targato Napoli

Conosciamo molto bene il noto cantante napoletano Mimmo Dany, per i suoi tanti successi ed obiettivi raggiunti negli anni.

Non poteva mancare la sua presenza in una delle radio più ascoltate della Campania per la musica napoletana e neomelodica.

Il noto artista Mimmo Dany è stato intervistato ai microfoni di RTC Targato Napoli dai conduttori radiofonici Christian Musella e Alessandro Ciccarelli, detto Bisteccone, per parlare del suo nuovo lavoro discografico chiamato “L’ANTIVIRUS” tra i brani presenti nell’album troviamo:



Che ce ne fotte Duje amanti nammurate ‘O reddito ‘e cittadinanza So’ nammurato ancora ‘e te Spiaggia libera Ti faccio la festa Vuttammece int’ ‘o jazz T’aggio vutato Ma che pensato ‘e fa So’ negativo

L’artista si è raccontato in tutto e per tutto come una figura eclettica, stacanovista e poliedrica, con tanta ambizione e dove egli stesso si definisce un eterno “Peter Pan”, per la sua voglia di fare proprio come un ragazzetto.

Nell’intervista queste sono state le sue parole:

“Sono il primo di 9 figli, i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla, ma io mi sentivo in dovere di dover fare qualcosa nella mia vita, di dare una svolta significativa, sia a me che per la mia famiglia. Tutto ciò che faccio non è per scopo monetario, ma per puro divertimento, poi che i proprietari dei locali oppure delle varie ospitate vogliano darmi qualcosa io non dico mai di no.”

Da queste parole si può evincere una personalità molto forte e che nella vita ce l’ha fatta, e che non vorrà di certo fermarsi qui, come Mimmo Dany spesso ribadisce.

Tanti sono stati i commenti e le condivisioni sui vari social network, per congratularsi del lavoro svolto e in particolar modo per apprezzare il suo altruismo, la sua bontà e l’essere umile che, sicuramente, hanno spianato la sua strada verso il successo.

