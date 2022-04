Siglato il Patto per Napoli: Gianni Lepre, “una boccata di ossigeno, prioritario adesso puntare sulle eccellenze e sull’ingegno di un popolo”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Siglato il ‘Patto per Napoli’ una misura salva città che il governo Draghi ha garantito al fine di ricucire l’enorme disavanzo e far ripartire la terza città d’Italia. A margine dell’evento abbiamo sentito l’economista Gianni Lepre, opinionista del Tg2: “Una piccola grande mano per ripianare il debito pubblico del comune di Napoli che ha raggiunto quota 5 mld. Il presidente Draghi ha sottoscritto insieme al primo cittadino Gaetano Manfredi, un patto da 1mld e 231 milioni di euro in 20 anni, consentendo nel contempo all’Ente locale di aumentare dello 0,20% l’addizionale Irpef e di applicare una tassa di 2 euro per i passeggeri aeroportuali”. Il prof. Lepre che tra le altre cose è notista di Italpress e Agenzia Stampa Italia ha poi concluso: “Ovviamente questa liquidità è solo una boccata di ossigeno che non risolverà i problemi di Napoli. Le priorità di una delle capitali del Mediterraneo, e lo dico da decenni, sono: sicurezza, mobilità, turismo, valorizzazione delle eccellenze partenopee e dell’ingegno di un popolo divenuto proverbiale nel mondo”.

