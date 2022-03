Napoli – Il gruppo “Progressisti e Riformisti” della città metropolitana: “Al via il riassetto aziendale dei trasporti pubblici”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, si è riunito per la prima volta, dalla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio della Città Metropolitana, il gruppo “Progressisti e Riformisti”. All’esame del primo punto all’ordine del giorno, i componenti, hanno discusso dell’annosa problematica dell’azienda CTP. Da un confronto con i vertici di Città Metropolitana è emerso la necessità di mettere in campo tutte le azioni possibili a tutela dei lavoratori e degli utenti dell’azienda dei trasporti campana.

Il gruppo “Progressisti e riformisti” ha avuto le giuste rassicurazioni per il riassetto aziendale dei trasporti pubblici in tutta l’area a nord di Napoli e in tutti i territori dell’area metropolitana.

