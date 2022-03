Visite Guidate, Da via Carlo De Marco alla chiesa di Sant’Eframo vecchio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento alle ore 10:15 all’ingresso del Real Albergo dei Poveri, in piazza Carlo III

Il liberty dove non te lo aspetti. In via Carlo de Marco, a Napoli, nei pressi di Carlo III, si sviluppa un delizioso quartiere residenziale, con palazzine di inizio ‘900. La costruzione della tangenziale di Napoli, negli anni ’70, ha però deturpato il panorama, e la presenza dell’asfalto a pochi metri di altezza dai terrazzi delle ville liberty crea un effetto a dir poco straniante nel visitatore.

Dopo aver percorso via Carlo De Marco, raggiungeremo la chiesa di Sant’Eframo vecchio, complesso donato ai Frati Minori Cappuccini dal 1530.

Visiteremo la chiesa, le catacombe del V secolo, nelle quali venne sepolto Sant’Efebo, e lo splendido giardino.



Durata del tour: circa due ore

Costo del tour: 12 euro a persona (comprensivo di una donazione alla parrocchia di Sant’Eframo)

Posti limitati!

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 marzo alle ore 23 tramite SMS o WhatsApp al 3492949722 o tramite email all’indirizzo

Il tour verrà confermato ai prenotati il giorno 25 marzo, in mattinata, a seconda del numero dei partecipanti.

Mascherina obbligatoria.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

