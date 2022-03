Cento piante al Rione Luzzatti: tornano i giardinieri sociali di Gesco

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovedì 17 marzo 2022 ore 10

Piazza Francesco Coppola

Rione Luzzatti, Napoli

NAPOLI – Pianteranno cento nuove piantine al Rione Luzzatti i giardinieri sociali di Gesco domani mattina, nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde attivata dopo il primo lockdown per restituire alla città i giardini pubblici abbandonati all’incuria. L’appuntamento è per domani, giovedì 17 marzo 2022 a partire dalle ore 10, in Piazza Francesco Coppola davanti ai murales dell’Amica Geniale.

Le piante saranno innestate negli spazi individuati da un comitato di quartiere e sono state donate dai vivai regionali della Forestale, su richiesta della cooperativa L’Aquilone Service del gruppo Gesco. A piantarle a titolo completamente gratuito il gruppo dei giardinieri sociali di cui fanno parte alcuni utenti in reinserimento lavorativo dell’Aquilone (in particolare, persone in percorsi di recupero dalle dipendenze), affiancati da giardinieri esperti dell’associazione Oltre il Giardino. Insieme si sono occupati del verde in città con azioni di cura e di ripristino dello stato dei luoghi, sostenuti dal gruppo Gesco che ha attivato al suo interno una sezione dedicata alla cura dell’ambiente.

I giardinieri di Gesco negli ultimi due anni hanno curato gli spazi verdi della città (piazza Municipio, Piazza Dante, piazza Salvatore di Giacomo, Frullone) e piantato cento alberi a Ponticelli.

Commenti

commenti