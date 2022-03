Gescoperlapace: da Napoli bus di solidarietà per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NAPOLI – Con l’hashtag #Gescoperlapace il gruppo di imprese sociali Gesco promuove una campagna di aiuti ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Il gruppo sta organizzando una raccolta fondi per predisporre mezzi speciali da inviare alle frontiere ucraine con a bordo beni di prima necessità, farmaci e abbigliamento caldo, da consegnare ai profughi che stanno scappando dai luoghi del conflitto.

La prima partenza è prevista già per la prossima settimana: un bus con a bordo mediatori linguistici, esperti legali e operatori sociali volontari organizzato da Gesco partirà da Napoli per unirsi alla carovana dell’associazione non governativa Mediterranea Saving Human. Una volta in Polonia e ai confini dell’Ucraina, saranno consegnati beni di prima necessità secondo i bisogni rilevati attraverso la comunità ucraina e le associazioni polacche: principalmente medicine, pannolini e cibo per bambini ma anche vestiario caldo.

Tutte le informazioni su come contribuire alla campagna e come donare si trovano sul sito www.gescosociale.it e sul Facebook di Gesco: #Gescoperlapace

“Confidiamo sul fatto che prevalga il buon senso e che alle armi si sostituisca presto la diplomazia, con un’azione più incisiva dell’Unione Europea” dice il presidente di Gesco Sergio D’Angelo, che prosegue: “In questo momento, tuttavia, occorre fare il massimo sforzo possibile per assicurare accoglienza ai cittadini ucraini e aiutare chi è alle frontiere. Per questo non ci sottrarremo a qualsiasi richiesta di aiuto che possa arrivare nel corso del viaggio”.

Per contribuire con una donazione:

Conto Corrente

IT 13 Q 05018 03400 000011277654

Intestato a: Gesco Consorzio di Cooperative Sociali

causale: #Gescoperlapace

Commenti

commenti