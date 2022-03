Visite Guidate / L’altro Petraio: dal liberty napoletano a San Nicola da Tolentino

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento: domenica 13 marzo alle ore 10e30 a Largo San Martino.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Sapete che il Vomero ha tantissimi palazzi liberty? Conoscete il complesso di San Nicola da Tolentino?

Partiamo da largo San Martino per scoprire il palazzi del liberty napoletano, e arriviamo fino al Corso Vittorio Emanuele. Resterete affascinati dalle ville di via Mancini e di via Palizzi, e dal Castello Aselmeyer, oggi condominio privato, opera indiscussa dell’architetto Lamont Young.

Arrivati al Corso, procediamo verso il complesso di San Nicola da Tolentino, in gestione, fino a fine marzo, dei ragazzi della cooperativa sociale “Vicoli in corso”, che hanno avuto cura della bellissima struttura, fino ad oggi.

Visitare il complesso vincenziano del seicento è un’occasione per ringraziarli dell’ottimo lavoro svolto, e nel contempo, per scoprire un luogo magnifico appartenente alla città di Napoli.

Dalla terrazza si può godere di uno splendido panorama sul golfo di Napoli e sulla collina del Vomero.



La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 marzo alle ore 23:

inviare una mail a

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 13 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sé la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Necessario super green pass per accedere al complesso.

link dell’evento: Appuntamento: domenica 13 marzo alle ore 10e30 a Largo San Martino.La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 marzo alle ore 23:inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722. Fornire cognome e recapito telefonico.Durata della visita: due ore e mezza circaContributo richiesto per la visita guidata: 13 euro a personaPOSTI LIMITATI per le norme anti-contagioObbligatorio portare con sé la mascherina.Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione CampaniaNecessario super green pass per accedere al complesso.link dell’evento: https://fb.me/e/ 8P6chlfcC

Commenti

commenti