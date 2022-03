Guerra in Ucraina, fiaccolata per la pace a Palma Campania

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si terrà mercoledì 9 marzo in piazza De Martino, con inizio alle 19, la fiaccolata per la pace in Ucraina promossa dal Comune di Palma Campania, dalle associazioni del territorio e dalle comunità parrocchiali.

Hanno aderito le seguenti organizzazioni: Fidapa, gruppo archeologico Terra di Palma, Viva, Naturae, EcoSuoni, I giovani di Vico, Pro Loco Castello di Palma, Fondazione Carnevale Palmese, We Palma, Arci Palma Campania, Aicast, associazione culturale O’ Pizzone, buona Palma Campania a tutti, Lions Palma Campania Augustus Vesuvio Est, Leo Palma Vesuvio Est, Lions Internazional, Palma Sociale, laboratorio teatrale Gulliver, Pro Loco Palma Campania, Ecco, Polisportiva Palmese, Centro sociale Anni d’Argento.

“Invitiamo i cittadini a partecipare, portando una candela. In questo momento così drammatico per il mondo intero, è nostra intenzione dare un forte segnale di pace e di coesione”, dichiara il sindaco Nello Donnarumma.

Commenti

commenti