La Napoli degli orti: via del Marzano e Tenuta Melofioccolo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento domenica 6 marzo alle ore 10 in via Manzoni, sul marciapiedi di fronte Torre Ranieri.

L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Ti va di scoprire gli orti e le masserie di Posillipo? L’attuale via del Marzano, che si snoda in direzione parallela a via Manzoni, era chiamata, un tempo, strada Melofioccolo.

Il percorso guidato parte da Torre Ranieri, struttura difensiva costruita durante il basso medioevo, e prosegue su via Manzoni, dove vedremo le ricche ville del novecento. All’altezza di via del Marzano, ne approfitteremo per “andare indietro nel tempo”: mentre apprenderete la storia delle masserie e degli orti con coltivazioni a terrazzamenti, gli alberi di limoni e la ricca vegetazione vi delizieranno gli occhi! Ma questo sarà solo il preludio della sosta finale del tour, presso la Tenuta Melofioccolo, tenuta agricola e fattoria didattica, dove verrete accompagnati lungo un percorso sensoriale, alla scoperta dei profumi dell’orto e del risveglio dei cinque sensi.



Durata del percorso: 3 ore

Contributo per il tour: 15 euro a persona (parte del ricavato verrà donato alla Tenuta)

Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 marzo alle ore 13 tramite email all’indirizzo

L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

POSTI LIMITATI!

link dell’evento: Appuntamento domenica 6 marzo alle ore 10 in via Manzoni, sul marciapiedi di fronte Torre Ranieri.Durata del percorso: 3 oreContributo per il tour: 15 euro a persona (parte del ricavato verrà donato alla Tenuta)Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 marzo alle ore 13 tramite email all’indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.POSTI LIMITATI!link dell’evento: https://fb.me/e/ 39PngiQtL

Commenti

commenti