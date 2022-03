Dai Miracoli a Salita Miradois: c’è chi scende e c’è chi sale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania. Appuntamento sabato 5 marzo alle ore 10e30 in via Duomo, all’esterno della cattedrale di Napoli.

Prima del ‘700 i nobili napoletani non andavano in villeggiatura in luoghi lontani, preferivano allontanarsi poco dalla città, per raggiungere le loro ville al di fuori delle mura. È questo il caso, ad esempio, dei Miradois, che possedevano un palazzo al centro della città, in via Duomo, e una bellissima villa sulla collina di Capodimonte.

Partendo da via Duomo, ci recheremo “extra moenia”, visiteremo la zona dei Miracoli, osserveremo i numerosi palazzi nobiliari e percorreremo le due salite: Salita della Riccia e Salita Miradois.

Case popolari, in questi luoghi, si alternano a palazzi nobiliari e a ville con giardini o con orti.



Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona

Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 marzo alle ore 23 tramite email all’indirizzo Appuntamento sabato 5 marzo alle ore 10e30 in via Duomo, all’esterno della cattedrale di Napoli.Durata del percorso: 2 ore circaContributo per il tour: 10 euro a personaObbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 marzo alle ore 23 tramite email all’indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.



L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

POSTI LIMITATI!

link dell’evento: Il tour si terrà se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti, la conferma verrà data ai prenotati il giorno venerdì 4 marzo, in mattinata.L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.POSTI LIMITATI!link dell’evento: https://fb.me/e/ 2qYHPCjjS

Commenti

commenti