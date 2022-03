Alla scoperta del mondo dei gladiatori – nel Museo Archeologico

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’itinerario si svolgerà domenica 6 marzo alle ore 17, prenotazione obbligatoria entro sabato 5 marzo alle ore 13.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Scopriamo insieme il mondo dei gladiatori nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli!

Come erano armati i gladiatori? Dove e perché si scontravano? Cosa mangiavano? Chi li curava? Come nacquero, inizialmente, i ludus gladiatorii, e come si svilupparono nel corso del tempo?

Un tour adatto a grandi e piccini, visiteremo la mostra dei gladiatori nel Salone della Meridiana e la sezione GladiatoriMania!



INFO E PRENOTAZIONI:

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona (anche i bambini), biglietto di ingresso al museo escluso.

Appuntamento alle ore 16:30 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale (all’esterno, ingresso principale, lato sinistro)

Mascherina ffp2 obbligatoria all’interno del museo.

Durata dell’evento: 2 ore circa

link dell’evento:

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell'evento: 2 ore circa

link dell'evento:

https://fb.me/e/maJthWUhX



Acquista la tessera OpenMann, che consente l’ingresso gratuito al museo per 365 giorni

Acquista la tessera OpenMann, che consente l'ingresso gratuito al museo per 365 giorni

https://www.coopculture.it/it/prodotti/openmann/

link degli orari e tariffe per biglietti di ingresso al museo archeologico: https://www.coopculture.it/…/mann-museo-archeologico…/

