Si svolgerà domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo la prima edizione del Carnevale di Cardito all’interno del Parco Taglia.

Le rappresentazioni di maschere carnevalesche di carta pesta sono state volute dalle associazioni Nuova Solidarietà e dell’A.n.vv.f.c della Protezione Civile con il patrocinio del Comune. All’interno del Parco Taglia si svolgeranno spettacoli itineranti, ci saranno giocolieri e artisti di strada. Durante le giornate saranno premiate le migliori maschere.

Il sindaco di Cardito l’ing. Giuseppe Cirillo presentando l’iniziativa ha detto: “Il parco si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con tante sorprese per grandi e piccini, dobbiamo ritornare a sorridere e recuperare la spensieratezza perduta. Abbiamo voluto fortemente questa prima edizione, all’interno dell’area verde saranno esposte sculture di cartapesta alte più di otto metri”. Nel corso della kermesse verranno premiate le migliori maschere e ci saranno tante sorprese per i più piccoli.

