Al Mav di Ercolano arriva Gianfranco Gallo con “Captivo”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tutto pronto per venerdì 18 febbraio al Mav di Ercolano per lo spettacolo di Gianfranco Gallo dal titolo “Captivo”.

Sul palco il grande attore metterà in scena personaggi teatrali e cinematografici legati tra loro da una stessa peculiarità: essere borderline, sulla linea di confine tra Bene e Male.

Lo spettacolo

Gianfranco Gallo mette sul palco a confronto vari autori e registi, anche di epoche e generi diversi, come Raffaele Viviani e Stanley Kubrick, per riflettere sul tema della violenza e sull’etimologia e sul senso di Captivo.

Il Mav continua ad essere, anche in questi mesi difficili, protagonista di importanti eventi di teatro e musica, voluti e sostenuti sin dall’inizio da Nino Daniele, che ha partecipato alla ideazione del calendario.

In prima linea anche Gianluigi Osteri, manager della Gabbianella che gestisce il teatro e che dichiara:

«Nonostante la pandemia il teatro Mav, vuole essere una boccata di ossigeno per il territorio e per l’arte. Continuiamo a fare ciò che sappiamo fare meglio: cultura. Mettere in scena spettacoli ed eventi di qualità, è una ennesima prova, ma i fatti ci stanno dando ragione e continuiamo su questa strada »

Per acquistare i biglietti basta andare sulla sulla piattaforma “Etes “cliccando su questo link

Oppure recandosi al botteghino al teatro Mav nei giorni Mercoledì/Giovedì/Venerdì

10.00/16.00

In casi di difficoltà

Contattare il numeri +𝟑𝟗 𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟑𝟕𝟓𝟕𝟑 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00

Mav – Via IV Novembre, 44, 80056 Ercolano NA

Commenti

commenti