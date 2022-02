VISITE GUIDATE, DA POSILLIPO A MERGELLINA: LE TREDICI SCESE E IL PARCO VERGILIANO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Appuntamento all’esterno della funicolare in via Manzoni il giorno sabato 19 febbraio alle ore 10.

Festeggiamo la riapertura del parco Vergiliano con un bel tour guidato nel luogo della tomba di Leopardi e della “tomba di Virgilio”. Ma, siccome amiamo i percorsi lunghi, partiamo da via Manzoni, e ne approfittiamo per percorrere le “tredici scese”, le rampe di Sant’Antonio a Posillipo. Fu la prima strada di collegamento tra Posillipo e la città bassa ad essere resa carrozzabile, nel 1643, per volontà del viceré Ramiro de Guzmán, duca di Medina de Las Torres. Proprio sulle rampe fu eretta la chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, che fu patrono di Napoli per 15 anni.

Il percorso si concluderà, dopo la visita nel parco Vergiliano, a Mergellina, dove potremo ammirare il leone di Mergellina e la fontana della sirena Partenope.

In caso di vento forte o pioggia il parco Vergiliano sarà chiuso, quindi verrà spiegato dall’esterno.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva dello svolgimento verrà data a tutti i partecipanti venerdì 18 febbraio, in mattinata.

Appuntamento all’esterno della funicolare in via Manzoni il giorno sabato 19 febbraio alle ore 10.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 febbraio alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio indossare la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

link dell’evento: https://fb.me/e/45XO0AjBy

Commenti

commenti