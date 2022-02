La Luvo Barattoli Arzano ricomincia dal campo della capolista Sicom Messina

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Coach Piscopo: Squadra pronta e determinata per giocare sul campo più difficile del girone

Riparte il campionato, ritorna in campo la Luvo Barattoli Arzano. Dopo la lunghissima sosta si riprende a giocare. La squadra di coach Antonio Piscopo è in viaggio per la Sicilia: “Ricominciamo dal campo più difficile del girone. Quello della capolista Sanitaria Sicom Messina. Una squadra molto forte, ben allenata ed anche motivata a fare bene dopo la sconfitta nella gara di recupero disputata contro il Castellana. Insomma non potevamo trovare un’avversaria più determinata per questa ripresa dell’attività agonistica”.

La Luvo Barattoli Arzano sarà ospite del Palatracuzzi di Messina domani (sabato 12 febbraio 2022) alle ore 16. Arbitri Fabio Sumeraro e Marco Pazzaglini. Gara in diretta streaming sui canali social delle società.

“La sosta ci ha fermato in un periodo favorevole” prosegue il coach che aggiunge: “Per non perdere il contatto con la palestra, abbiamo continuato a lavorare normalmente per arrivare pronti a questo ritorno dell’attività vera e propria. Le ragazze sono pronte per dare fastidio a tutte le rivali del girone, speriamo solo di non avere più intoppi fino alla fine della stagione”.

La Luvo Barattoli Arzano è praticamente ferma dall’8 gennaio, data dell’ultima gara in casa del Santa Teresa di Riva.

La Sicom invece ha ripreso il 7 febbraio, anche se con il piede sbagliato. Lasciando l’intera posta in palio al Castellana che si è imposto con il punteggio di 3-1 (27-25; 17-25; 25-17; 27-25).

Uno sguardo alla classifica del girone F del campionato di serie B1 femminile. Al comando, come noto, la Sanitaria Sicom Messina con 27 punti in 11 gare disputate. Un punto in più del Melendugno. Terza posizione per Santa Teresa di Riva a quota 24 (11). Con 21 punti ci sono la Fiamma Torrese (10) e la Luvo Barattoli Arzano (11) che chiude il blocco di testa della graduatoria.

