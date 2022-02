San Valentino green al ristorante Il Poggio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Speciale convenzione con Amicar sharing per il giorno più romantico dell’anno

Lunedì 14 febbraio 2022 alle 20, via Nuova Poggioreale 160/c

NAPOLI – Sarà un San Valentino all’insegna del romanticismo ma anche della mobilità sostenibile quello in programma lunedì 14 febbraio 2022 alle 20 al ristorante Il Poggio (via Nuova Poggioreale 160/c, Napoli).

Un’atmosfera e un menù pensati per soddisfare le esigenze ed il palato degli innamorati nel giorno dedicato all’amore saranno accompagnati, per chi vorrà sfruttare l’occasione, da un piacevole viaggio a bordo delle auto 100% elettriche di Amicar Sharing.

Il noleggio dell’auto avrà un prezzo “simbolico” di 20 euro e durerà 24 ore: per attivarlo, in qualunque zona della città ci si trovi, basterà scrivere una mail a promozioni@amicarnapoli.it dopo avere scaricato l’app “amicarnapoli”.

Menù di San Valentino: 60 € a coppia

Menù di San Valentino + noleggio Amicar h24: 80 € a coppia

Maggiori informazioni sulle pagine Facebook @IlPoggio – @Amicar

Il Poggio e Amicar Sharing sono due progetti di Gesco, il più grande gruppo di imprese sociali della Campania, attivamente impegnato per il rilancio del territorio, la difesa dell’ambiente e la promozione della mobilità sostenibile.

Il Poggio

Il Poggio è il ristorante-pizzeria di Poggioreale, nato da un progetto di rigenerazione urbana e sociale promosso da Gesco nel 2016. Da quello che era un ex opificio abbandonato, ha preso vita nella periferia est di Napoli un progetto che, nel corso del tempo, ha impiegato giovani e soggetti svantaggiati, offrendo al territorio una cucina di qualità a costi contenuti. Il ristorante, dotato di un’area esterna ideale per feste ed eventi, si propone come punto di riferimento sul territorio anche per iniziative sociali.

Via Nuova Poggioreale 160 C, Napoli – www.ilpoggiornapoli.it – @ilpoggionapoli

Info e prenotazioni: 3459720798

Amicar Sharing

Amicar Sharing è il primo e unico car sharing presente in città e nell’area metropolitana con una flotta di 65 vetture completamente elettriche che diventeranno 80 entro la primavera 2022. Il servizio, presente in città da quasi due anni, si propone di integrare il trasporto pubblico e privato attraverso percorsi combinati che possano rispondere alle esigenze di una mobilità sostenibile. Dall’estate 2021 ha esteso il suo raggio d’azione anche all’area Flegrea. Attualmente conta circa 4500 utilizzatori.

Maggiori informazioni sul sito www.amicarnapoli.it

