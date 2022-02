Visite Guidate, La Napoli degli orti: da via Foria al Paradisiello

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento domenica 13 febbraio alle ore 10:30 all’esterno della Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Hai voglia di evadere dalla città per andare in campagna, ma il tempo a disposizione è troppo poco? Non c’è problema, ci penso io a portarti in un piccolo paradiso vicino al centro città.

Partiamo dalla caserma Garibaldi, in via Foria, per andare ad esplorare il pendio della collina, tra scale e vicarielli.

Scopriremo palazzi nobiliari di via Foria e delle zone limitrofe, apprenderemo la storia delle chiese della zona, fino a raggiungere il vico Paradisiello. Lì, dopo averlo percorso fino in cima, potrai riposarti in uno splendido orto, tra alberi di mandarini e limoni. Potrai anche, se vorrai, raccoglierli e acquistarli a un prezzo scontatissimo, insieme ad altri prodotti a km zero.

Dalla strada larga ai vicoletti, dai palazzi alle masserie, vieni a scoprire il Paradisiello in città!

Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona

Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 febbraio alle ore 23 tramite email all’indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.

POSTI LIMITATI!

link dell’evento: https://fb.me/e/45chnCzzs

