Visite Guidate, Il sabato del villaggio: Porta Posillipo e Salita Villanova

Appuntamento: sabato 12 febbraio all’esterno della funicolare di via Manzoni (funicolare di Mergellina) alle ore 10.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

C’è chi scende e c’è chi sale, e chi dalle scale vede il mare!

Sapete perché via Porta Posillipo si chiama così? All’ingresso del borgo c’era una porta, che veniva chiusa dagli abitanti per difendersi dagli attacchi dei pirati. Visiteremo Porta Posillipo,

proseguiremo con il borgo Villanova e arriveremo fino al mare. Percorreremo parte delle scale di salita Villanova, e poi alcune delle strade più belle di Posillipo.

Il tour si concluderà all’esterno di Palazzo Donn’Anna, il palazzo a mare in tufo giallo napoletano. Vero e proprio gioiello del barocco napoletano, Palazzo Donn’Anna fu costruito a metà del diciassettesimo secolo da Cosimo Fanzago, per la nobildonna Anna Carafa, moglie del viceré Ramiro de Gúzman.

Il suo aspetto decadente e le leggende ambientate al suo interno contribuiscono ad aumentare il suo incredibile fascino.

Il percorso guidato termina in via Posillipo all’esterno di Palazzo Donn’Anna. Da lì, se si vuole tornare al punto di partenza, si può raggiungere Mergellina in autonomia e utilizzare il bus 621.

POSTI LIMITATI!

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 10 febbraio alle ore 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com o inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3492949722.

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Durata della visita: due ore e mezza circa.

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

Indossare scarpe comode

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento durante il tour.

