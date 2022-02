Napoli – Inter, “Innovative” regala 4 ticket in Tribuna Posillipo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’iniziativa del patron Giuseppe Scicchitano per il big match al “Maradona”

Il campionato di Serie A entra nel vivo. Sabato 12 febbraio alle ore 18 il Napoli sfiderà in casa la capolista Inter. Per questo big match allo stadio “Maradona” il ristorante “Innovative – ‘a Figlia d’’o Marenaro” lancia una iniziativa per regalare 4 biglietti in Tribuna Posillipo e lo fa con un divertente video a tema sui suoi canali social: https://www.instagram.com/tv/CZe7-IVh22X/?utm_source=ig_web_copy_link.

Per partecipare all’estrazione che si terrà in diretta sui social giovedì 10 febbraio è necessario seguire i profili Instagram @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppe_afigliadomarenaro, taggare 4 persone nei commenti assicurandosi che seguano anche loro quei profili (altrimenti in caso di vincita non sarà possibile usufruire del premio) e condividere il post nelle stories di Instagram taggando sempre @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppe_afigliadomarenaro. Per aumentare la possibilità di vincita è consentito anche inserire più commenti.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il locale in via Foria 182, nato da un’intuizione di Giuseppe Scicchitano figlio di Assunta Pacifico (‘a figlia d’ ‘o marenaro) come emanazione ed evoluzione del ristorante di famiglia, e il Calcio Napoli di cui è partner commerciale da anni, primo ristorante in assoluto a realizzare un accordo del genere con gli azzurri.

