Fashion Hero, le fashion boutique a portata d’armadio

Arriva a Napoli Fashion Hero: la prima app attraverso la quale puoi acquistare capi d’abbigliamento, che in sole 2 ore saranno a casa tua. Una vera e propria rivoluzione nel campo dello shopping.

La startup napoletana, ideata da Antonio Corcione e Danilo Voghera, entrambi CEO di Fashion Hero, nasce come spin-off della storica azienda Voghera Rappresentanze, leader nella distribuzione d’abbigliamento, ha i medesimi valori: attenzione verso il cliente e visione imprenditoriale. L’obiettivo è quello di soddisfare il cliente, abbattendo le barriere della logistica e garantendo il prodotto scelto in tempi record.

“Vogliamo contribuire alla ripresa dell’economia locale e al contempo sorprendere i nostri clienti con un servizio veloce come non mai”, queste le parole di Antonio Corcione.

Il servizio del fashion delivery arriva in città. Grazie alla rete locale di boutique, i capi d’abbigliamento e gli accessori saranno ritirati da un corriere e in due ore saranno a casa tua, gratuitamente.

Il servizio di consegna, inoltre, ti dà la possibilità di scegliere e programmare la consegna degli ordini a seconda dell’orario e della giornata che preferisci, così da non perdere l’appuntamento con nessun corriere.

Per quanto riguarda il reso, è possibile rendere il prodotto istantaneamente, infatti hai 10 minuti di tempo per provarlo e nel caso non fosse di tuo gradimento restituirlo subito al corriere. Se, invece, preferisci renderlo con calma, hai 30 giorni di tempo dalla consegna, utilizzando l’app, premendo su “restituisci articolo”. In questo caso si avvierà la procedura e potrai restituire il tuo ordine direttamente allo store da cui è partito.

