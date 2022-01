Love & Relax alle Terme di Agnano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Anche quest’anno in occasione di San Valentino, le Terme di Agnano (Via Agnano agli Astroni, 24) saranno aperte straordinariamente dalle ore 18.00 all’1.00, proponendo pacchetti creati ad hoc per tutti gli innamorati. Ingressi, massaggi e cena per godere di tutto il relax possibile in compagnia della propria metà.

Le Terme di Agnano sono da sempre luogo di benessere e tranquillità. Situate nel fondo della Conca di Agnano, in quella che una volta era la bocca di un cratere di un vulcano. Oggi le acque delle piscine termali che donano alla pelle luminosità e morbidezza, grazie ad un effetto antisettico, emolliente e idratante, vengono scelte da giovani e meno giovani, per una giornata di totale relax e per ristabilire quello che è l’equilibrio psico-fisico.

Per tutti coloro che amano le terme e desiderano trascorrere una serata diversa insieme alla persona amata, è possibile scegliere tra 3 diversi pacchetti di coppia, acquistabili sul sito e validi solo nella giornata di San Valentino:

Love & Bubbles che comprende 2 ingressi e 1 bottiglia di prosecco.

Love & Welleness che comprende 2 ingressi,1 bottiglia di prosecco e 2 massaggi di 25 minuti.

Love & Taste che comprende 2 ingressi, 1 bottiglia di prosecco, cena per 2 composta da antipasto, primo piatto a scelta e bibita.

L’ingresso include il kit di cortesia (telo e accappatoio), kit tea, 4 piscine interne con percorso di diverse temperature, 2 piscine esterne, sauna finlandese e aree relax. Inoltre è possibile usufruire di bar e bistrot.

Un’oasi di tranquillità per trascorrere una serata romantica, lontani dal caos della città.

