“FACCI CASO” – Un nuovo tormentone virale su TikTok

TikTok, conosciuto anche come Douyin (抖音, Dǒuyīn) in Cina, è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente col nome musical.ly.

In Italia abbiamo potuto assistere a questa crescita esponenziale di questo social network sin dall’epoca della pandemia e dell’emergenza COVID-19 e quando eravamo costretti ad essere segregati in casa per mesi interi, le persone si dedicavano ad hobby, vedere tante serie Tv, film e gran parte delle persone si sono iscritte a TikTok.

Da questo momento sono nati tanti fenomeni avendo girato clip di pochi secondi ma suscitando tanta gioia e felicità in chi vedeva i loro contenuti e tra loro abbiamo anche il noto Christian Musella.

Ragazzo semplice, definito genuino e naturale dalle persone che lo seguono e che lo vogliono bene.

Nell’ultimo periodo sta spopolando un suo tormentone, ovvero, il “FACCI CASO”.

Iniziando il video dicendo la frase: “FACCI CASO” e continuando narrando con un modo tutto naturale e personale qualche fatto strano o bizzarro strappando tante risate e facendo vivere quei momenti con tanta ilarità diventando virale.

Moltissime anche le condivisioni dei suoi video che stanno girando sul web, passando per Napoli, città Natale di Musella, sino ad arrivare a coprire tutta l’Italia con questo tormentone che sta colpendo chiunque su TikTok.

