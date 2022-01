PNRR: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO PER I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI – 351 MILIONI DI EURO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle finalità di implementazione della linea progettuale “Piani Integrati –Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha approvato l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse e selezione di proposte progettuali da parte dei Comuni appartenenti all’Area Metropolitana di Napoli per valutare la candidatura al finanziamento per progetti finanziabili pari ad un importo complessivo di € 351.207.758 ripartito in 6 anni dal 2021 al 2026.

I Progetti integrati per zona omogenea oggetto di finanziamento non potranno avere costo totale inferiore a 50 milioni di euro e devono riguardare nello specifico: la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile aree e strutture edilizie pubbliche e private esistenti per finalità di interesse pubblico, miglioramento del decoro urbano e tessuto socio-economico ambientale con riferimento allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali, culturali e alla promozione di attività economiche, culturali e sportive, interventi finalizzati a progetti di smart cities con riferimento alla rivitalizzazione economica , ai trasporti e al consumo energetico.

L’obiettivo della manifestazione di interesse è quello di raccogliere le proposte progettuali attraverso una prima fase di selezione delle medesime e poi una successiva fase concertativa di definizione dei Progetti integrati da candidare.

Il criterio fondamentali da tener presente per la presentazione delle proposte è il rispetto dell’ambito della zona omogene; importi minimo pari ad almeno € 2.000.000.

Sarà possibile presentare proposte da parte dei Comuni in forma associata.

Il livello di progettazione ammesso alla prima fase di selezione, potrà essere anche inferiore a quello previsto dal D.L. 152/2021, fermo restando la necessità di una successiva integrazione.

Sarà costituita, su proposta del Sindaco Metropolitano, un’apposita Commissione tecnica interistituzionale, composta da 5 componenti designati dalle istituzioni di appartenenza, che definirà la graduatoria delle proposte dei Comuni.

Copia dell’Avviso pubblico con tutte le modalità di partecipazione e requisiti saranno disponibili sul sito istituzionale www.cittametropolitana.na.it sotto la voce avvisi.

Commenti

commenti