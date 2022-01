Presentazione del calendario 2022 di Gino Sorbillo

‘Pizzagrammers’ è il titolo dell’oramai ambito calendario di Gino Sorbillo che ogni anno lo immortala in maniera unica nella catalogazione e suggestione dei vari mesi. Per il 2022 il noto brand internazionale della pizza partenopea ha scelto 12 professionisti che per passione ed inclinazione fanno anche gli influencer, ritratti ognuno di loro con le specialità di casa Sorbillo. La presentazione alla stampa della nuova pubblicazione, promossa da Millimetrica, azienda di comunicazione ed eventi che gestisce di sua proprietà diversi calendari come quello delle spose, delle studentesse, dei bambini, del cinema ed altri progetti come Miss Europe Continental in Campania e quello stesso della storica pizzeria napoletana, si svolgerà il 19 gennaio alle ore 10.00 presso la sede di Sorbillo in Via Partenope (angolo P.zza Vittoria) a Napoli. Le immagine che compongono il calendario sono state scattate dagli studenti di Dam Academy coordinati da Emanuele Sessa; trucco ad opera di Rea Academy coordinati da Melania Mormile, e infine hairstylist a cura di Deepkeikoo coordinati da Salvatore, Mimmo e Noina. Al termine dell’evento è prevista la distribuzione in omaggio del calendario agli intervenuti.