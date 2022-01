Visite guidate: Tour a Palazzo Zevallos: dal barocco alla Scuola di Posillipo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento: sabato 15 gennaio alle ore 18, all’ingresso di Palazzo Zevallos, in via Toledo.

Visita guidata alle collezioni di Palazzo Zevallos.

L’edificio appartenne alla famiglia nobile del diciassettesimo secolo, e ora è una galleria d’arte. Ospita opere dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo, incluso l’ultimo lavoro del Caravaggio, “Il martirio di Sant’Orsola”. Offre un interessante percorso che attraversa i secoli del barocco e della Scuola di Posillipo, attraversando capolavori di Luca Giordano, Vincenzo Gemito, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Anton Sminck van Pitloo, Gaspare Traversi, Vincenzo Migliaro e tanti altri.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 gennaio alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 1 ora e 30 circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 8 euro

POSTI LIMITATI

Obbligo di super green pass e mascherina ffp2 per l’accesso al museo.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania

Link dell’evento: https://fb.me/e/SMCy3GaF

Contributo per la visita guidata: euro 8 a persona (costo del biglietto di ingresso a Palazzo Zevallos escluso)

Biglietto per Palazzo Zevallos: euro 5 (ridotto euro 3)

Si rimanda al seguente link per le riduzioni: https://www.gallerieditalia.com/it/napoli/informazioni/

