Rigenerazione Urbana, pioggia di milioni su Ottaviano: finanziate tre opere

Il Governo ha finanziato con quasi 5 milioni di euro progetti di Rigenerazione Urbana del Comune di Ottaviano. I fondi saranno utilizzati per il completamento e la riqualificazione del plesso scolastico d’Aosta, per opere infrastrutturali in via Riella, che sarà così recuperata e resa funzionale e per opere di mitigazione del rischio idraulico ed eliminazione degli allagamenti in via Santa Teresa.

Nello specifico, circa 3 milioni e 300mila euro saranno destinati al completamento del plesso d’Aosta, 478mila euro per le opere infrastrutturali di via Riella e 940mila euro per la mitigazione del rischio idraulico e l’eliminazione degli allagamenti in via Santa Teresa.

A darne notizia è il sindaco Luca Capasso, che spiega: «Si tratta dell’ennesimo ottimo risultato di questa amministrazione, ottenuto grazie all’impegno, nello specifico, dell’ufficio tecnico del Comune, del consulente per i finanziamenti Francesco Acri, del consigliere delegato ai lavori pubblici Vincenzo Caldarelli e dell’assessore all’istruzione Virginia Nappo. Ma il mio grazie va a tutta l’amministrazione comunale, che ogni giorno si spende per la città»

