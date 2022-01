Napoli Fashion Week, tutto pronto per gli eventi del 2022

Si è tenuto, presso Villa Lucrezio a Napoli, un brindisi speciale che ha visto tra i protagonisti le modelle e gli stilisti di Napoli Fashion Week .

L’incontro, svoltosi in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti- Covid, è stato l’occasione per ricordare gli appuntamento del 21/22/23 gennaio a Castel dell’Ovo per una tre giorni dedicata alla moda e all’eleganza.

E’ stato poi annunciato il casting che si svolgerà nella stessa struttura indirizzato a modelle e modelli per una nuova opportunità di crescita. La selezione vedrà adottati parametri molto rigidi, saranno infatti scelti solo gli aspiranti che vantano già trascorsi nel settore moda e con una altezza minima di 1,78 .

Madrina della giornata la bellissima Fatimarosa Di Fiore testimonial non solo della solo della Napoli Fashion Week ma anche del calendario 2022 di Napoli Fashion Week .

Al brindisi non poteva mancare Giuseppe Gargiulo vice direttore della testata di moda MAG Fasionweek , magazine di oltre oceano che da gennaio sarà presente anche in Italia .

La coreografa dell’evento è stata curata da Nancy D’anna che in questa occasione ha anticipato agli stilisti presenti alcune scene da lei pensate che impreziosiranno gli appuntamenti del mese prossimo con il grande supporto del creativo di luci e suoni di Sasà Giglio .

Al backstage responsabile impeccabile Francesco Visconti che coordinerà il dietro le quinte e le uscite in programma delle collezioni . Un evento che si pregia di partner importanti quali Ideaservice rappresentata da Giovanni De Floris e Giuseppe Picazio che con il loro team assicureranno il trucco e parrucco con singolari acconciature studiate per l’evento . Presenti un folto gruppo di stilisti e media fra i quali Alfredo Baccini per Kamila collant , Dressij , Atelier Giulia, Lorenza Licenziati , Vesuves gioielli di Giuseppe Marsella ,De Gaetano furs ( pellicce) La Nuit pigiami su misura , Antonio Lamina , stilista Michela Galeota Fiore , Emilio de Luca stilista , Possiamo dire che il direttore e art director Alessandro Di Laurenzio si è visto soddisfatto di questo incontro conclusivo che ha condiviso per la grande ospitalità con il direttore della struttura Raffaele Cuccurullo .