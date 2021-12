Babbo Natale bacia drag Queen, campagna shock a Napoli

Babbo Natale bacia tutti. Questa la campagna fotografica apparsa nei cartelloni pubblicitari di Napoli dal titolo. Quattro scatti del fotografomessi uno accanto all’altro che ritraggono Babbo Natale abbracciato ad una drag queen, una afroamericana, un ragazzo e una signora anziana.

“Ho sempre pensato che l’amore scegliesse le persone e nient’altro. L’idea di rappresentare il bacio di Babbo Natale in quattro bellissimi scatti mi è venuta dopo aver appreso dell’affossamento del ddl Zan. Mi ero ripromesso di voler comunicare l’amore in tutte le sue forme e quindi ho pensato di farlo con Babbo Natale e i suoi ipotetici Amori. Nel modo più semplice che abbiamo per dimostrare a qualcuno che lo amiamo: con un bacio”, a dichiararlo è Diego Di Flora, creativo e art director della campagna fotografica, già Direttore Artistico del Napoli Pride.

A promuovere il messaggio è la Faber Italia, azienda campana che produce macchine da caffè. “Il caffè è uno dei piaceri della vita, condividerlo con la persona che si ama è il massimo. Questo il messaggio che vogliamo lanciare con questa campagna. Proveranno a distrarti, a reprimere i tuoi impulsi, ad imbavagliarti la bocca. Non nascondere mai la tua essenza, il tuo aroma, con l’espressione più intima che puoi. Ama chi vuoi”, così il Ceo Fabio Teti.