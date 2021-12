EUROPA – CINEMA al femminile 2021: giunge al termine la rassegna di proiezioni

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Institut français de Naples Le Grenoble – Napoli, dal 28 ottobre al 20 dicembre

Ingresso libero fino a esaurimento posti | infoline 081 761 6262

(via Crispi 86 – uscita metropolitana p. Amedeo e funicolare Chiaia)

Cerimonia di chiusura rassegna lunedì 20 dicembre 2021 dalle 17.30

con proiezioni-omaggio dei corti della cineasta francese Alice Guy-Blaché

Apertura e saluti con il Console Laurent Burin des Roziers

e la curatrice Antonella Di Nocera

a seguire, il video-saggio “Io sono due” (5’) realizzato da Mirella Soprano e il reportage

“EUROPA – Cinema al femminile” a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Infine, la premiazione impegno “Diversity & Inclusion” R.U. di BNL

Qui il trailer multiplo con tutti i titoli presentati nella prima edizione di questa rassegna

www.youtube.com/watch?v=B7Jkwcpmmok

NAPOLI – Con un tributo al genio magmatico della cineasta e produttrice francese Alice Guy-Blaché, lunedì 20 dicembre giunge al termine la rassegna di proiezioni “EUROPA – Cinema al femminile” ideata dalla produttrice Antonella Di Nocera e coordinata da 15 06 Film con la direzione organizzativa di Elisa Flaminia Inno. In questa ultima giornata, gli spettatori in sala potranno rivivere le scoperte e le rivelazioni dell’immaginario cinematografico di fine Ottocento e inizio Novecento, quando questo nuovo linguaggio espressivo e artistico ignorava ancora le sue stesse possibilità di racconto e sintesi della realtà, sempre in sospensione tra momenti di fiction e fatti da documentario. In particolare, i 13 corti firmati Guy-Blaché e realizzati nell’arco temporale che oscilla dal 1900 al 1907 sono una serie di frammenti che ondeggiano tra vita quotidiana e sentimenti. Dopo l’introduzione della docente Anna Masecchia – Università degli studi di Napoli Federico II, la proiezione in successione di “Chez le magnétiseur” (1’), “Chirurgie fin de siècle” (1900 – 2’), “Avenue de l’opéra” (1900 – 1’) “Chapellerie et charcuterie mécaniques” (1900 – 1’) , “Chez le photographe” (1900 – 1’), “Questions indiscrètes” (1906 – 2’), “Madame a des envies (1907 – 4’), “Les Résultats du féminisme” (1906 – 7’) , “Le Lit à roulette” (1907 – 4’), “La Course à la saucisse” (1907 – 4’), “Alice Guy tourne une phonoscène” (1905 – 2’) , “Sur la barricade” (1907 – 4’) , “Le Billet de banque” (1907 – 10’) per un viaggio a ritroso nei secoli lungo 50 minuti. Per il progetto “FAScinA” – Forum delle Studiose di Cinema e Audiovisivi, con il commento della professoressa Lucia Cardone – Università degli Studi di Sassari, la proiezione del video-saggio “Io sono due” (5’) realizzato da Mirella Soprano. Ancora, con l’introduzione della docente Gina Annunziata dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il reportage “Europa Cinema al femminile” (15’) degli studenti dell’Accademia di Belle Arti che hanno collaborato alla rassegna in qualità di stagisti. Infine la premiazione impegno “Diversity & Inclusion” R.U. di BNL e un brindisi finale di auguri.

“L’intento di EUROPA – Cinema al femminile – spiega l’ideatrice Antonella Di Nocera – è stato fin dal principio quello di celebrare l’interscambio culturale e la creatività delle donne europee non solo attraverso la proiezione di titoli emozionanti che non arrivano nei circuiti canonici della distribuzione, e quindi non sono adeguatamente valorizzati in Italia, ma anche con la presenza delle registe in sala. Con dialoghi e confronti vivi, faccia a faccia tra chi fa il cinema e chi ne fruisce in ogni angolo del mondo. La rassegna in presenza evidenzia quanto sia indispensabile la riapertura delle sale post-pandemia Covid, rispettando tutte le normative di sicurezza e tutela della salute. Napoli si conferma ancora una volta crocevia per la produzione e la fruizione del cinema di qualità. La presenza degli istituti di cultura internazionali ci rende felici e coscienti della necessità di collaborare”.

Per la prima edizione, EUROPA – Cinema al femminile è organizzata con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania, fortemente voluto da EUNIC in collaborazione con Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, e con Accademia d’Ungheria in Roma, Ambasciata del Belgio – Rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre, Ambasciata del Belgio – Wallonie-Bruxelles International, Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia, Centro Ceco di Roma, Forum Austriaco di Cultura Roma, Goethe-Institut Neapel, Instituto Cervantes Nápoles, Institut Français Napoli, Istituto Bulgaro di Cultura, Istituto Polacco di Roma, Istituto Slovacco a Roma. Si ringrazia Parallelo41 produzioni. La volontà è proporre al pubblico del Mediterraneo una selezione tra le migliori opere filmiche recenti di talentuose registe del panorama europeo con appuntamenti di proiezione e incontri in sala. Fino al 20 dicembre le registe europee si danno appuntamento a Napoli, attraverso complessivi 16 lungometraggi internazionali e 13 corti per un totale di 9 giornate di proiezione con progetti provenienti da tredici paesi.

Info e programma completo: www.1506film.com e www.institutfrancais.it

comunicazione .:. GIANNI VALENTINO .:. gianvalentino@gmail.com .:. +393475491215

