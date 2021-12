Premio oroItaly 2021: Eccellenze di scena alla Camera di Commercio di Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si è svolta lo scorso 13 dicembre presso la Camera di Commercio di Napoli la cerimonia di assegnazione del Premio OroItaly 2021. Giunto alla V edizione, l’ambito riconoscimento viene assegnate alle eccellenze del Sistema Italia riconosciute per impegno imprenditoriale e sociale. La kermesse è stata introdotta dal presidente dell’Ente camerale partenopeo Ciro Fiola, seguito dai saluti istituzionali del Comune di Napoli con l’assessore alle attività Produttive e Turismo Teresa Armato. Alle istituzioni sono seguiti i saluti del presidente dell’Associazione Oroitaly organizzatrice del premio Salvio Pace, e dal Segretario Generale, Gianni Lepre.

Nutrita la flotta dei premiati: Paolo Iorio, direttore del museo di San Gennaro; Don Maurizio Patriciello, sacerdote impegnato nella lotta alla Terra dei Fuochi; Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra a Sanremo; la prof.ssa Francesca Simonelli, medico oculista dell’Università Vanvitelli; il dottor Roberto Parrella, infettivologo dell’Ospedale Cotugno di Napoli; la campionessa mondiale di pallavolo Francesca Piccinini; la Soap tutta napoletana ‘Un Posto al Sole’ che ha da poco festeggiato i primi 25 anni di produzione; Carolina Amato con la sua storica Italiamarine; Luciano Luongo numero 1 di Casartigiani; Gabriele Aprea, presidente di Chantecler S.p. A., storico marchio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo; Flavio Dinacci, imprenditore; Turan Sadigi, vice presidente di Zingali Acoustic S.P.A., altra eccellenza italiana; Francesco Terrone, imprenditore e poeta; La Sartoria Sabino, eccellenza napoletana; Giuseppe Mauro con Espresso Napoletano; Gigi Marzullo, giornalista, storico conduttore del programma notturno di RAI1 ‘Sottovoce’; Marzia Roncacci, giornalista e conduttrice del TG2 Italia; Titti Importa, giornalista sportiva della storica emittente televisiva campana Canale 21; Ezio Greggio, attore, showman e storico conduttore di ‘Striscia la Notizia’. A presentare la serata il giornalista Rosario Lavorgna, affiancato dalla coordinatrice del premio Martina Pace.

“Siamo grati alla Camera di Commercio di Napoli ed al presidente Fiola – ha commentato il presidente di OroItaly Pace – per averci ospitato nella bellissima Sala delle Contrattazioni dell’ente camerale, una scenografia di prestigio assoluto per un premio destinato a chi si distingue nel quotidiano e contribuisce alla grandezza di Napoli e del Paese”. Pace ha poi continuato: “Un ringraziamento anche alle tante imprese che compongono l’associazione che mi onoro di presiedere per la vicinanza ed in fattivo supporto che hanno reso possibile questa manifestazione”. Il presidente ha poi concluso: “Abbiamo dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che nonostante il Covid le eccellenze del nostro grande Paese esistono, sono tra di noi e sono impegnate affinché il Sistema rinasca dal buio di una pandemia sanitaria”. Alle parole del presidente Pace seguono quelle del segretario generale del sodalizio orafo, Gianni Lepre, opinionista economico del TG2 e presidente del Club delle Eccellenze: “Un grande impegno genera sempre un grande risultato, e questa V edizione del premio Oroitaly ne è la dimostrazione”. Lepre ha poi concluso: “abbiamo messo in campo e fatto conoscere realtà certosine che danno lustro all’italianità, quella genuina, fatta di impegno, fatica, coraggio e onore”.

