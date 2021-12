Pomigliano Winter Festival: MINO ABBACUCCIO E TONY TAMMARO SHOW

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sabato 18 Dicembre ore 20:30

Nell’ambito del Pomigliano Winter Festival, il grande palinsesto di eventi che accompagneranno le festività natalizie della Città di Pomigliano d’Arco fino al 6 Gennaio, Martedì 18 Dicembre al Cinema Teatro Gloria andrà in scena lo show comico di Mino Abbacuccio e Tony Tammaro.

PENSA LOCALE, SPENDI A POMIGLIANO!

Spendere a Pomigliano… ti premia!

Il grande show comico è un vento gratuito destinato a tutti coloro che dal 1 al 15 dicembre – hanno speso e spenderanno almeno 30€ in una qualsiasi delle attività commerciali della città:

spendi almeno 30€ in un attività commerciale o in un attività ristorativa di Pomigliano d’Arco

recati in uno dei tre info point indicati in locandina

converti il tuo scontrino in un invito per lo spettacolo

L’evento, finanziato da Confcommercio Campania e dal Comune di Pomigliano d’Arco, si inserisce nell’ambito delle iniziative incentivanti il commercio locale promosse da Confcommercio Pomigliano in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Pomigliano d’Arco e che ha visto nel Think Local Pomigliano del 23 ottobre la prima di una serie di manifestazioni realizzate per sostenere i commercianti della nostra Città.

Si ringrazia per il coordinamento dell’iniziativa

Creative Comunicazione ed Eventi

18 dicembre 2021 | 20:30

Cinema Teatro Gloria | Via Carlo Poerio 3, Pomigliano d’Arco

