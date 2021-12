“Libri… (DI)Vini” in diretta da UNIGUS per presentare il libro di Giovanni Salzano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Torna “Libri… (DI)Vini” il programma radiofonico ideato e condotto da Sonia Sodano e Maria Consiglia Izzo, in onda su Radio Onda Music, con la regia a cura del dj producer Mauro Lanzieri, in arte Law In Arm.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 dicembre alle ore 18 in diretta dall’ Università dei Gusti e dei Saperi (UNIGUS) di Sant’Anastasia, in via G. Boccaccio, 17.

Il format, giunto alla sua quarta edizione, torna in onda dopo una pausa legata al delicato momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia da covid-19. Lo fa rispolverando i grandi classici che l’hanno reso celebre al pubblico di ascoltatori, ovvero, riproponendo la combinazione tra lettura e degustazione di vini. Media partener dell’evento i giornali “Il Mediano” e “Cultura A Colori”.

Protagonista della diretta di venerdì sarà il giornalista e scrittore, Giovanni Salzano, con il libro “#12 Papà: Calendario della paternità” (Editore Ultra). Presente all’evento anche l’attrice Ludovica Turrini, reduce dal successo dell’ adattamento teatrale di Geppy Gleijeses “Così parlo bellavista” con, tra gli altri, Geppy Gleijeses, Marisa Laurito, Benedetto Casillo.

I vini abbinati al libro sono quelli della Fattoria Selvanova, azienda a conduzione biologica che si estende per 45 ettari sull’omonima collina nel piccolo comune di Castel Campagnano, una frazione di Squille (Caserta).

L’ingresso e la degustazione sono gratuiti, e avverranno nel rispetto di tutte le regole di contenimento per il covid-19. I presenti dovranno essere muniti di green pass e mascherina. E’ gradita la prenotazione.

Commenti

commenti