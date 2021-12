Confcommercio Vomero Arenella su disinstallazione luminarie via Scarlatti – via Giordano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Ancora una volta assistiamo con impotenza a decisioni che vanno contro gli interessi del territorio, creando danni al commercio ed a tutto l’indotto che ne consegue. Come coordinamento di Confcommercio Vomero Arenella chiediamo ancora una volta quella sinergia istituzionale che sembra oggi mancare, uno sforzo di tutti perché si torni ad illuminare il ‘cuore del Vomero’. Il Ccordinamento è in costante contatto con le Istituzioni per monitorare la situazione e continuerà a seguirla con grande attenzione affinché si giunga ad una soluzione di buon senso che non lasci il Vomero al buio”.

Questa la nota di Confcommercio Vomero Arenella nel commentare lla disinstallazione delle luminarie in via Scarlatti e via Giordano delle scorse ore.

