BASKET Crisco Centro Ester espugna il difficile campo del Casal Di Principe

CRISCO CENTRO ESTER CORSARO, ESPUGNATO IL DIFFICILE CAMPO DEL CASAL DI PRINCIPE

Casal di Principe Basket 51

Crisco Centro Ester 58

Parziali: 10-15; 13-15; 15-8; 13-20

Crisco Centro Ester Barra: Guarino 17, Balestrieri 15, Romano 12, Alaimo 8, Gaudino 4, Pone 2, Monsurrò, Perna, Riccardi, Pecchia ne, Di Giacomo ne, Cozzolino ne. Coach: Massaro

Casal di Principe: Celentano 10, Vontoure 10, Branca 9, Violante 6, Regina 6, Lasala 4, Schiavone 4, Piccerillo 2, Caterino ne. Coach: Iorio

Prestazione superlativa per la Crisco Centro Ester Napoli che espugna il difficile campo del Casal di Principe al termine di una gara grintosa e caparbia. I ragazzi di Massimo Massaro hanno saputo tenere a bada i rivali nei momenti di difficoltà, mantenendo calda la mano ed alta la concentrazione nel momento di tirare fuori la grinta e conquistare l’intera posta in palio.

“Abbiamo vinto su di un campo veramente difficile –spiega Michele Guarino- al cospetto di una squadra esperta e grintosa che ha saputo metterci in difficoltà. Lamentiamo ancora qualche assenza, per cui possiamo dire che è stata veramente la vittoria del gruppo”.

Che non fosse facile lo si è visto fin dalle prime battute. I padroni di casa hanno fatto vedere le cose migliori nel terzo parziale terminato con un deciso +7 che ha di fatto riaperto i giochi. Uno sguardo al tabellino per registrare i 17 punti proprio di Guarino, in doppia cifra anche Giovanni Balestrieri a quota 15 e il giovane Domenico Romano che ne ha messi a segno 12.

“Domenica prossima vogliamo il pubblico delle grandi occasioni –conclude Guarino- alle ore 19 ospitiamo il Torre del Greco e sicuramente sarà un’altra serata di grande pallacanestro al Centro Ester”.

