Sapori tradizionali e innovativi con vista mare: alla scoperta dello Skyline Restaurant di Pozzuoli

Una posizione di assoluto privilegio quella dove sorge lo Skyline Restaurant, il nuovo tempio del culto enogastronomico di Pozzuoli sapientemente condotto da Giorgia Orefice e sua madre Cristiana. Un team tutto al femminile che ha portato avanti un progetto particolarmente ambizioso; così dalle mura abbandonate di una Cittadella Apostolica, Giorgia e Cristiana hanno tirato fuori e dato vita ad un incantevole luogo dove trascorrere momenti di intenso piacere.

Un’esperienza multisensoriale

Assaporare i piatti realizzati dallo Chef Vincenzo Cuomo stando seduti su una terrazza a picco sul mare godendosi lo spettacolo dell’incantevole Baia di Pozzuoli, è un’esperienza che solo allo Skyline Restaurant è possibile fare.

Oltre alla vista mozzafiato, a regalare emozioni sono i piatti realizzati dallo chef Vincenzo Cuomo, classe ’88, formatosi presso la corte del tristellato chef Heinz Back.

La cucina dello Chef Cuomo presta particolare attenzione alla tradizione partenopea e ai prodotti del territorio. In questo periodo dell’anno il menù strizza l’occhio alla stagione autunnale. Non mancano, dunque, i sapori tipici del periodo come funghi, tartufi, zucca, castagne.

Assolutamente sublime la pasticceria. Artefice di tante sorprendenti golosità è il pastry chef Gennaro Sarnelli, classe ’93.

Percorsi degustativi

Lo Skyline Restaurant ospita sino a 60 commensali. E’ dotato di una terrazza a livello che si staglia a picco sul mare e di una cucina a vista, grazie alla quale gli ospiti possono vedere la brigata mentre lavora. Internamente, il ristorante, è dotato di una sala privata di 12 posti autonoma e completamente riservata. A vigilare e a rendere ogni attimo perfetto ci pensano il maître Renato Bifulco e il direttore Rosario Santella.

Lo stile architettonico, con sedute in velluto, marmi ben definiti ed elementi di illuminotecnica dorati, è un chiaro omaggio ai salotti illuminati dell’alta aristocrazia napoletana.

Cene a quattro mani

Tra gli eventi che lo Skyline Restaurant ospiterà sono previste delle cene a 4 mani con cadenza mensile. In ognuna di esse lo chef resident inviterà colleghi, proponendo percorsi degustativi in cui i sapori della tradizione uniti a tecnica e ricerca regaleranno un’esperienza multisensoriale agli ospiti in sala.

Dove: Via San Gennaro Agnano, 34, Pozzuoli

Ampio parcheggio

Per prenotazioni 081 277 2285 – 348 708 3125

www.skylinerestaurant.it

