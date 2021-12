Riconoscimento alle eccellenze: Premio OroItaly V edizione. Tra i premiati il maestro Campagnoli, la Soap Un posto al Sole, lo showman Ezio Greggio ed il giornalista Gigi Marzullo e la campionessa di pallavolo Francesca Picinini

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si svolgerà lunedì 13 dicembre presso la sala contrattazioni della Camera di Commercio di Napoli a partire dalle 17.00, la V Edizione del premio OroItaly, riconoscimento alle eccellenze del Sistema Paese. L’edizione 2021 rappresenta una tappa molto importante anche in considerazione dello stop dovuto alla pandemia da coronavirus. Sono ben 21 le eccellenze che riceveranno l’ambita targa:

Paolo Iorio, direttore del museo di San Gennaro; Don Maurizio Patriciello, sacerdote impegnato nella lotta alla Terra dei Fuochi; Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra a Sanremo; la prof.ssa Francesca Simonelli, medico oculista dell’Università Vanvitelli; il dottor Roberto Parrella, infettivologo dell’Ospedale Cotugno di Napoli; la campionessa mondiale di pallavolo Francesca Piccinini; la Soap tutta napoletana ‘Un Posto al Sole’ che ha da poco festeggiato i primi 25 anni di produzione; Carolina Amato con la sua storica Italiamarine; Luciano Luongo numero 1 di Casartigiani; Gabriele Aprea, presidente di Chantecler S.p. A., storico marchio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo; Flavio Dinacci, imprenditore; Turan Sadigi, vice presidente di Zingali Acoustic S.P.A., altra eccellenza italiana; Francesco Terrone, imprenditore e poeta; La Sartoria Sabino, eccellenza napoletana; Giuseppe Mauro con Espresso Napoletano; Gigi Marzullo, giornalista, storico conduttore del programma notturno di RAI1 ‘Sottovoce’; Marzia Roncacci, giornalista e conduttrice del TG2 Italia; Gianfranco Coppola, giornalista Rai e presidente dell’USSI; Titti Importa, giornalista sportiva della storica emittente televisiva campana Canale 21; Francesco De Luca, giornalista del Quotidiano Il Mattino: Ezio Greggio, attore, showman e storico conduttore di ‘Striscia la Notizia’. A presentare la serata il giornalista Rosario Lavorgna, affiancato dalla Coordinatrice del Premio Martina Pace. “E’ una grande soddisfazione tornare a dedicare alle eccellenze sociali, imprenditoriali e culturali un premio – esordisce il presidente di OroItaly Salvio Pace – dopo oltre un anno di stop dovuto ad una pandemia sanitaria che continua a farci tremare”. “Con questa quinta edizione – ha poi proseguito Pace – abbiamo voluto sottolineare il grande impegno che i nostri candidati hanno messo in campo, ognuno nel proprio settore, per far ripartire il Sistema Paese dopo la paralisi da Covid.” La chiosa finale è del prof. Gianni Lepre, Segretario generale del sodalizio imprenditoriale, nonché economista di fama e presidente del Club delle Eccellenze: “ Siamo certi di avere interpretato al meglio lo spirito di questo riconoscimento, con la speranza che Napoli e l’intero Paese possano tornare presto alla normalità, garanzia di produttività ed eccellenza senza eguali”. “OroItaly è una realtà tangibile – ha poi concluso Lepre, volto noto del Tg2 – che ha come mission il sostenere e promuovere le imprese di settore, la loro grande tradizione vanto del Made in Italy”.

Commenti

commenti