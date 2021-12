Presentazione di agendo 2022 trentanni

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’agenda di Gesco edizioni fa un tuffo negli anni ’90 con immagini e racconti inediti e l’ultimo testo di Michele Serio

lunedì 13 dicembre 2021 ore 12, al Mann, Sala del Toro Farnese

NAPOLI – Tra la Pantera e Tangentopoli, le case famiglia e le scuole di periferia, i condomini e le strade di una Napoli sempre accogliente nonostante tutto, si svolgono le storie di agendo 2022 trentanni l’agenda libro di Gesco Edizioni giunta alla sua diciassettesima edizione, che sarà presentata lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12 presso la Sala del Toro Farnese del Mann, il Museo Archeologico Nazionale.

Dedicata a Michele Serio, lo scrittore napoletano scomparso il 24 ottobre scorso e che per agendo 2022 trentanni ha scritto il suo ultimo racconto, questa edizione è un tuffo all’indietro negli anni ’90 con immagini e racconti che parlano di sogni, di amori pre-social, di ragazzi difficili, di vincitori che diventano vinti e di giovani che si tirano fuor dal mucchio nonostante le circostanze. La sua vendita servirà a curare gli spazi verdi abbandonati di Napoli.

A presentarla lunedì al Mann dopo i saluti del direttore Paolo Giulierini (che l’ha scelta come regalo solidale per i dipendenti del museo), interverranno gli scrittori: Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Len Cooper, Vincenzo Esposito, Dino Falconio, Mauro Giancaspro, Aldo Putignano, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, il musicista Giuseppe Fontanella dei 24 Grana e il presidente di Gesco Sergio D’Angelo. Modererà la curatrice Ida Palisi, interverrà la figlia di Michele Serio, Eva, mentre le letture saranno affidate all’attrice Maria Gabriella Tinè. Saranno presenti gli artisti che hanno contribuito ad agendo con le loro immagini, coordinati da Chiara Reale.

Che cos’è agendo

Coniugata al gerundio di agire e declinata al maschile di agenda, agendo è molto di più di un semplice taccuino, poiché sostiene ogni anno, con il ricavato delle sue vendite, un progetto di rilevanza sociale. Per il 2022, per il terzo anno consecutivo, servirà a finanziare azioni di intervento per il verde pubblico a Napoli, con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste attive sul territorio. Diventato un oggetto cult, agendo è, insieme, un’agenda settimanale alla vecchia maniera e un’antologia di racconti e di immagini, tutti originali e inediti, ad eccezione talvolta di fotografie d’archivio che sono funzionali a qualche testo. Sia gli scrittori che gli artisti coinvolti ogni anno collaborano gratuitamente al progetto, per rendere possibile la sua finalità sociale. È a cura di Ida Palisi con supervisione ed editing di Teresa Attademo, scelta immagini di Chiara Reale e veste grafica di Studio Eikon.

I racconti sono firmati da Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Len Cooper, Vincenzo Esposito, Dino Falconio, Mauro Giancaspro, Angelo Petrella, Aldo Putignano, Michele Serio, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio e da Peppe Fontanella, chitarrista dello storico gruppo dei 24 Grana. L’introduzione è del filosofo Gennaro Carillo, la prefazione del presidente di Gesco Sergio D’Angelo.

Le immagini sono di Danilo Ambrosino, Antonio Conte, Tano D’Amico, Donatella Donatelli, Lucio Esposito, Angelo Marra, Alfonso Mezzacapo, Lucia Mugnolo, Viviana Rasulo e dell’Archivio Carbone.

