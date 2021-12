POMIGLIANO WINTER FESTIVAL: inaugurazione mostra SOUND STORIES JAZZ & ALTRE STORIE- Palazzo dell’Orologio, ore 18:30

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Questa sera alle ore 18:30 inaugurerà “Sound Stories – Jazz e altre storie”, la mostra a cura della Fondazione Pomigliano Jazz, allestita al Palazzo dell’Orologio nell’ambito del Pomigliano Winter Festival.

Il primo evento in programma si intitola “Il colore del suono e vedrà protagonisti l’artista Salvatore Ravo e il pianista Francesco Nastro.

L’allestimento della mostra si sviluppa su un percorso a più livelli. La prima sala al pianterreno ospita una selezione di oggetti, tra apparecchi sonori, dischi, copertine di album, artworks in un affascinante e suggestivo viaggio nella storia delle tecnologie per riprodurre e registrare la musica.

Le storie di jazz collegano il pianterreno al primo piano attraverso una sintesi della grande “mostra-in-costruzione” che, arricchendosi di anno in anno, attinge all’archivio documentale e digitale della Fondazione Pomigliano Jazz per raccontare le iniziative più significative a partire dal 1996 (prima edizione del festival).

Il percorso riprende una selezione di Cover art & jazz, copertine originali realizzate da grandi fotografi per album jazz (in particolare degli anni ’60 e ’70, ma non solo) con opere di famosi creativi come Warhol, Stone Martin, Dalì, Turner, Crepax, Turner, Atkins, Naito, Holmgren e tanti altri.

E ancora una selezione fotografica di Reinhold Kohl tratta dal grande lavoro artistico e di documentazione del 2005, che oltre a riprendere concerti e musicisti racconta con curiosità tutte le attività, e la vita, che ruota intorno a Pomigliano Jazz.

Si giunge fino alla “Sala della volta” al secondo piano in cui si conclude il percorso della mostra, con incontri, workshop, guide all’ascolto e proiezione di video concerti tratti dalle varie edizioni del festival.

La mostra è gratuita e sarà visitabile fino al 31 Gennaio secondo il seguente calendario di apertura:

•Su prenotazione

Dal Lunedi al Venerdì Mattina la mostra sarà aperta alle scuole e al pubblico solo su prenotazione al numero tel. +39 331 3581151

•Senza Prenotazione

Venerdì e Sabato Pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30 e

Domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 la mostra sarà aperta al pubblico senza prenotazione.

Palazzo dell’Orologio, Via Borgo Pacciano, 6 Pomigliano d’Arco,

L’ingresso alla mostra è gratuito ed accessibile solo a chi sia in possesso di certificazione verde COVID-19 (green pass), fino ad esaurimento dei posti a sedere.

