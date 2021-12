AIDP Campania presenta “Natale in Arte”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Napoli è la Città. Città di Unicità e Cultura, di Arti e Meraviglie”. Ed è in questo turbinio di Monumentale Bellezza che AIDP Campania festeggerà il Natale con i propri soci il giorno 13 dicembre alle 17.30 presso il Museo Civico Gaetano Filangieri (Via Duomo, 288, Napoli) con “Natale in Arte”.

Porteranno i loro saluti il Presidente di AIDP Campania, Alessandra Belluccio, il Presidente di AIDP, Matilde Marandola e il Consigliere di AIDP Campania, Pasquale Gualtieri.

Interverrà il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista e critico musicale, Stefano Valanzuolo, alla quale parteciperanno:

– Dino Falconio, Presidente Fondazione Ravello

– Roberto Formato, Direttore Fondazione Real Sito di Carditello

– Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli

– Antonio Roberto Lucidi, Vice Presidente L’Altra Napoli ONLUS

– Francesca Maciocia, Direttrice Progetti SCABEC S.p.A.

– Carmine Santaniello, Direttore Conservatorio di Musica di Napoli

I temi saranno:

– La gestione manageriale in ambito artistico-culturale

– Vincoli/Opportunità: Normativi e Territoriali

– Change Management: come siamo arrivati sin qui

– Risultati ottenuti: Lesson Learned nella gestione delle Risorse Umane

– Visione sul Futuro

A seguire è prevista la cena sociale a cui saranno invitati tutti i partecipanti.

