Reagan, il Presidente che ha segnato la storia, visto da Gennaro Sangiuliano

A Caserta la presentazione dell’ultima biografia realizzata dal Direttore del Tg 2

Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 19 presso Palazzo Paternò di Montecupo in via San Carlo, 142 a Caserta il Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded ospiterà il Direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano per presentare il suo ultimo lavoro: Reagan. Il Presidente che cambiò la politica americana (Mondadori, 2021). Con l’Autore dialogherà il giornalista RAI Alfredo Cardone, con un intervento di presentazione del prof. Gianni Lepre, economista di fama. L’evento fortemente voluto dal Presidente del Club Aldo Antonio Cobianchi si inserisce nel ricco programma di attività del Sodalizio casertano, tra i più seguiti in città, come testimonia l’entrata, nell’occasione, di tre nuovi Soci. Il volume di Sangiuliano, autore delle più apprezzate biografie storiche degli ultimi anni (da Putin a Trump, da Hillary Clinton a Xi Jinping), docente presso la Luiss Guido Carli e Direttore della Scuola di giornalismo dell’Università di Salerno, affronta la figura di Ronald Reagan, il presidente statunitense che più di ogni altro ha lasciato un segno indelebile nella politica e nell’economia mondiale nell’ultimo quarantennio, all’inizio conosciuto dal pubblico solo come attore. Grande soddisfazione da parte di Cobianchi per aver organizzato una manifestazione che è al contempo un modo diverso di festeggiare insieme il Natale in città, con un protagonista della cultura italiana di origini partenopee, proponendo una tematica cara ai Lions che proprio negli Stati Uniti furono fondati nel 1917. Lo stesso Presidente dichiara la propria gioia nell’avere accolto in pochi mesi di mandato già sette nuovi Soci, a testimonianza che, pur in un periodo di difficoltà dovuta alla pandemia, l’associazionismo convinto e vitale non conosce momenti di crisi.

