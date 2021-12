Storia e mistero a Cimitile, il 12 dicembre il nuovo tour di Partenope experience alle Basiliche Paleocristiane

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Entrerai in uno dei santuari più antichi della cristianità, un prezioso tesoro escluso da clamore grandi itinerari turistici. Un complesso monumentale di età paleocristiana, sorto sui resti di una importante necropoli romana, si compone di sette edifici. Per la straordinaria concentrazione di mosaici, pitture e sculture, è un vero libro di storia dell’arte a cielo aperto”. Si legge nella nota di presentazione di Partenope experience.

“Una percorso emozionale attraverso miti, arte e storia nella magia che aleggia intorno alle Basiliche paleocristiane di Cimitile. Resterai sicuramente incantato dalla bellezza e maestosità di questo luogo”.

L’appuntamento 12 dicembre 2021 è alle ore 10:30. Ingresso Basiliche Paleocristiane (Via Madonnelle, 5, 80030 Cimitile NA). Per info e prenotazioni: 3663191005 ‐ partenopexperience@gmail.com

Commenti

commenti