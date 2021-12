Pomigliano Winter Festival – Il grande palinsesto di eventi natalizi della Città di Pomigliano d’Arco Dal 5 Dicembre – Al 6 Gennaio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Pomigliano Winter Festival, un grande palinsesto di eventi che accompagneranno le festività natalizie della Città di Pomigliano d’Arco.

Più di 30 eventi in programma, per una rassegna che, dalle periferie al centro cittadino, spazierà dal gospel agli incontri di musica classica, dai concerti a una mostra sul Jazz fino alla musica e al teatro popolare della tradizione Pomiglianese.

Grande rilievo avranno le iniziative dedicate alla tradizione del Natale, a partire dalla grande mostra d’arte presepiale, a cura dell’associazione presepistica Napoletana, passando per l’intramontabile “A Christmas Carol” di Dickens e ancora il grande presepe vivente nella suggestiva cornice dell’antica Masseria Visone e il magico Villaggio di Natale con le giostre per i più piccoli nel Parco delle Acque.

Non mancherà spazio per la solidarietà con gli eventi Telethon 2021 e lo spettacolo al buio “Il sesto senso”, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Rotaract e Leo.

Una grande serata sarà dedicata all’intrattenimento e alla comicità con Mino Abbacuccio e Tony Tammaro, nell’ambito delle iniziative volte a incentivare il commercio di prossimità, in collaborazione con Confcommercio.

In primo piano vi sarà anche la danza, fiore all’occhiello della Città di Pomigliano, che vanta una fra le pochissime scuole di danza comunali d’Italia, con il Winter Festival School e il Winter Festival Company, un grande evento che prevede audizioni destinate alle giovani promesse della danza per le più prestigiose Accademie Europee: Conservatorio di Praga, Staattlicheballettschule Berlin, Hochschule Mannheim,

John Neumeier Ballettschule Hamburg, John Cranko Schule Stuttgart. E ancora la prima grande Audizione per giovani danzatori in cerca della prima esperienza da coreutico professionista con ben 6 direttori di altrettante compagnie europee: Sud Bohemia Company, Opera and Ballet Ljubljana, AterBalletto Reggio Emilia, Staatstheater am Gärtnerplatz, Teatro Osnabrück, Mecklenburg State Theatre Schwerin.

La rassegna si concluderà a Gennaio con 2 straordinari appuntamenti: il 2 Gennaio con il Gran Galà del Pomo d’Argento, in cui sarà conferita la massima onoreficenza cittadina in una serata che darà spazio alla grande musica di Marco Zurzolo ed al visionario spettacolo di Francesco Scimemi ed, infine, il 4 Gennaio con lo spettacolo teatrale Sopra Le Macerie, tratto dall’omonimo libro del Prof. Aniello Cimitile, con la regia di Peppe De Cicco.

Un mese di grandi eventi per tutte le età, caratterizzati dalla rigorosa osservanza delle normative vigenti in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19.

