L’innovazione di Giuseppe Annunziata, fotografo delle star: si fa pagare in criptovalute

Per la prima volta un professionista dell’immagine e della fotografia consente ai clienti di farsi pagare in criptovalute. L’iniziativa è di Giuseppe Annunziata talento della fotografia originario della provincia di Napoli, eletto nel 2019 “Miglior Fotografo SposIn Campania” e fotografo di molti personaggi del mondo dello spettacolo. La transazione avviene tramite una piattaforma: non servono banconote né carte di credito e sia le tempistiche che i costi sono generalmente inferiori rispetto ai bonifici.

Con la cripto valuta si ha a disposizione un sistema di scambio dove non è necessario un intermediario, come una banca, che si fa garante del corretto funzionamento del sistema stesso. Sono direttamente gli utenti a certificare la validità di una transazione.

“E’ una forma di innovazione in cui credo molto: con la mia professione i risultati sono arrivati ogni volta che ho guardato al futuro e alle novità. Questa forma di pagamento, tra l’altro va incontro alle esigenze della clientela”, spiega Giuseppe Annunziata.

