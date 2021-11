BRUNELLA FUSCO AL COLLEGIALE DELLA GIOVANILE DI MENCARELLI

Emozioni azzurre per Brunella Fusco. La Luvo Barattoli Arzano ritorna ad essere oggetto di attenzione da parte dello staff tecnico della nazionale che ha convocato la schiacciatrice arzanese per il prossimo collegiale in programma il 7 dicembre a Milano.

Una notizia accolta con entusiasmo da quanti seguono con attenzione le vicende sportive della società. Una convocazione che non sorprende, in quanto nelle ultime stagioni è capitato a più di un’atleta provare questo tipo di esperienza..