Parlami D’Amore?! “Un viaggio tra affettività e Prevenzione Sessuale”. Iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione per e con i giovani

“Usalo 365 volte all’anno” è lo slogan dell’appuntamento rivolto ai giovani per parlare, informare e sensibilizzare sui temi dell’Amore, dell’Affettività e della Prevenzione Sessuale. A Napoli, in occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids, verranno coinvolti più di 800 liceali nel “tour” della campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’associazione Anlaids Campania, insieme a Vola Onlus – volontari ospedalieri lotta all’Aids- e alla regione Campania. L’iniziativa si articolerà in tre momenti a cominciare dall’incontro con gli esperti e le domande aperte all’Istituto I.T.I. “A. Righi” che riunirà 100 liceali nell’aula Magna della scuola e altri 700 in collegamento via web, proseguirà con l’esperienza dei “Tutor” nei gazebo allestiti all’ingresso dell’istituto e infine verrà lanciata la campagna di crowdfunding a cui potranno partecipare anche coloro che si collegheranno alla diretta trasmessa dalle pagine facebook di Anlaids Campania e Vola onlus.

L’INCONTRO – Il “tour” della campagna di sensibilizzazione intitolata: Parlami D’Amore?! – “Un viaggio tra Affettività e Prevenzione Sessuale”, sarà un vero e proprio viaggio attraverso i dubbi, le esperienze, le paure e le domande dei giovani per sfatare tabù e informare sul tema delle malattie a trasmissione sessuale.

DOVE – L’incontro alle ore 9.30 nell’Aula Magna della scuola in viale John Fitzgerald Kennedy 112, vedrà la partecipazione di 800 liceali in modalità mista tra presenza in sala e collegamenti via web. Dopo un breve saluto di presentazione, si darà il via all’arena del confronto con le domande aperte dei ragazzi. Un confronto

che lascerà spazio anche a momenti di divertimento grazie alla partecipazione dell’attore comico, Alessandro Bolide, dell’attrice e influencer Paola Saulino ma soprattutto della voce suadente di Claudia Megrè che presenterà due brani musicali …

I GAZEBO- All’ingresso dell’ I.T.I “A. Righi” verranno allestiti dei gazebo con la possibilità di eseguire gratuitamente test Hiv, test per la sifilide e l’epatite C. A disposizione dei ragazzi, ci saranno anche Info point per chiedere semplicemente dei consigli riguardo i temi affrontati o materiale informativo ma, soprattutto, ci sarà la possibilità di avere dei “Tutor” con l’attivazione di consulti con esperti sessuologi, psicologi e psicoterapeuti

CROWDFUNDING – L’incontro del primo dicembre sarà solo l’inizio di un’esperienza itinerante per consentire a chiunque lo desiderasse, di avere la possibilità di eseguire, gratuitamente, test rapidi di prevenzione (Hiv,) e di poter avere consulti con esperti sessuologi, psicologi e psicoterpeuti gratuitamente e con un accesso rapido. Sono questi gli obiettivi della campagna di crowdfunding che verrà lanciata da Anlaids Campania e Vola onlus per l’acquisto di un camper itinerante che dopo le tappe napoletane, viaggerà in Campania.

Programma e partecipanti:

Modera: Giovanna De Rosa Direttore CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli

Presentazione info point Gazebo

Dott.ssa Sonia De Balzo psicologa psicoterapeuta sessuologa

Dott.ssa Milena De Cenzo – psicologa psicoterapeuta Apertura lavori: Claudia Megrè Voce e chitarra Saluto Autorità

Preside Giovanna Martano I.T. I. “A. Righi

Dott.ssa Lucia Fortini Assessore alle Politiche Sociali, Regione Campania

Dott.ssa Melicia Comberiati Politiche Giovanili Cisl Napoli

Dott.ssa Suor Marisa Casa Riario Sforza Napoli

Dott. Armando Falco Presidente Rotaryact Napoli Nord – Est

Dott. Vincenzo De Falco “Alcool e droghe moderne tra adolescenti”

Presidente Anlaids Sezione Campania

Dott. Alfredo Franco “Storia e Modalità di Trasmissione del Virus HIV” Infettivologo Ospedale D. Cotugno

Dott.ssa Matilde Sansone “Il ritorno della Sifilide tra i giovani”!

Ginecologo Ospedale delle Grazie Pozzuoli

Dott.ssa Isabella Continisio “Nascere con l’HIV”?

Psicolga Centro di riferimento Regionale per l’infezione da HIV Pediatrico

Dott. Vincenzo Scarallo “BeVo AdAgiO” !!!

Psichiatra Ospedale D. Cotugno

Alessandro Bolide Attore Comico

Paola Saulino Attrice e Influencer

Testimonianze Persone Sieropositive

Segreteria Scientifica: Patrizia Ciccariello, Nives Ruoppolo, Jorel Sorrentino, Fabio Perricone, Patrizia Villani

