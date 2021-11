Visite Guidate, Da Mergellina a Posillipo, un viaggio nel tempo di tre secoli

Appuntamento domenica 5 dicembre alle 10e30 davanti alla Fontana del Sebeto, a Mergellina.

Nel Seicento viene costruita la fontana del Sebeto. Vediamoci lì, e percorriamo via Posillipo, scopriamo le ville sulla costa, fino ad arrivare a Piazza San Luigi, costruita nel 1925-1930- Un viaggio nel tempo, lungo tre secoli, dal secolo d’oro di Posillipo alla costruzione del Rione Duca di Genova, negli anni trenta del secolo scorso.Dalla strada, regalata da Gioacchino Murat nel 1812 ai napoletani, si scorgono Villa Doria D’Angri, Palazzo Donn’Anna, Villa Pavoncelli, l’Ospizio Marino…Faremo un viaggio nel tempo, lungo trecento anni, dal secolo d’oro delle ville di Posillipo al disordine edilizio postbellico del ‘900.La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.Appuntamento domenica 5 dicembre alle 10e30 davanti alla Fontana del Sebeto, a Mergellina.Prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 dicembre alle ore 23:inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722Fornire cognome e recapito telefonicoDurata della visita: due ore circaContributo richiesto per la visita guidata: 10 euroPOSTI LIMITATI per le norme anti-contagioObbligatorio indossare la mascherina.Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campanialink dell’evento: