LUVO BARATTOLI ARZANO AL FIANCO DELLA UILDM: SQUADRA PREMIATA AL CONCERTO DEI LADRI DI CARROZZELLE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Luvo Barattoli Arzano al fianco della Uildm. Anche per la stagione in corso si rinnova la sinergia con l’Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare, un impegno che ha vissuto una nuova tappa nella serata dedicata all’evento di sensibilizzazione ospitato dal Teatro Eduardo De Filippo di Arzano e che ha visto l’esibizione dei Ladri di Carrozzelle. Un concerto che ha concluso il progetto a scuola di inclusione: giocando si impara.

La squadra ha ricevuto un riconoscimento dalle mani del presidente Salvatore Leonardo. Anche in questa stagione la maglia del libero ha impresso il logo dell’ente promotore.

Raffaele Piscopo, numero uno del club pallavolistico che ogni anno porta il nome della città di Arzano in giro per l’Italia, ha preso parte alla serata evento in compagnia della prima squadra: “L’Arzano Volley –spiega Raffaele Piscopo- da sempre è lieta di essere al fianco di chi quotidianamente lavora e lotta per rendere la vita delle persone sfortunate quanto più è possibile normale. Indossiamo con orgoglio, attraverso il nostro libero, il logo della Uildm. Nel nostro piccolo cerchiamo di affiancarla nella lotta per debellare malattie così gravi. Siamo fieri di fare parte del pool dei loro amici e speriamo di poterli aiutare sempre di più”.

Commenti

commenti